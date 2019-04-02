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Бабушка напрокат

Бабушка напрокат

Молодежный театр из Узловой покажет волшебный спектакль для детей и родителей по пьесе Анны Богачевой «Бабушка напрокат».

По сюжету родители Лёни и Сони собрались заграницу, а детей не с кем оставить. В Интернете они нашли объявление о том, что есть такая бабушка в деревне, которая готова приютить детишек у себя. Это дешево и экологически чисто. Так родители и поступили. Дети попадают в непривычные условия. Необычный кот, таинственный подвал, свежие пирожки, рыбалка и многое другое. Дети увидели больше, чем взрослые, а главное, поверили в чудо. Соня и Леня становятся участниками необыкновенных событий, происходящих в доме бабушки, и в ходе сюжета делаются совершенно другими: они забывают про игры в телефоне, меняются как внешне, так, кажется, даже и внутренне! От этого перестраивается их настроение, поведение, мировоззрение и восприятие окружающего мира!

Выйдя из зала по окончании спектакля родители и дети покрепче возьмутся за руки и поймут, насколько они дороги друг другу.

Стоимость: 320−350 р.

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
4 апреля 2019, четверг
10:30
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4 апреля 2019, четверг
13:30
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