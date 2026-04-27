В Туле отменили репетиции Парада Победы, которые должны были пройти 1 и 3 мая на площади Ленина. Когда состоится генеральная репетиция, станет известно позднее.

Напомним, что этот год особенный для нашего региона: мы будем отмечать 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

Центральным событием празднования станет Парад Победы. В этом году принято решение увеличить количество парадных расчетов, техники, также прорабатывается участие конного парадного расчета.