Фото Тульской областной Думы.

Документ подписали председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Дубровский и председатель парламента Республики Северная Осетия — Алания, руководитель фракции «Единая Россия» Таймураз Тускаев.

В рамках мероприятий Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации состоялась церемония подписания межпарламентских соглашений о сотрудничестве между законодательными органами субъектов Федерации. В их числе — договор о двустороннем взаимодействии по актуальным вопросам законотворчества между Тульской областной Думой и парламентом Республики Северная Осетия — Алания.

Как подчеркнул Андрей Дубровский, документ станет дополнительным инструментом в вопросах укрепления уже сложившихся традиций.

«Наши парламенты активно работают в самых разных направлениях — от развития муниципальных образований в рамках реформы местной власти до поддержки участников СВО. Будем обмениваться удачным опытом. Подумаем о том, как усилить культурный обмен в Год единства народов России. И Тульская область, и Северная Осетия — регионы многонациональные, со своими уникальными традициями и особенностями.

Мы уделяем большое внимание воссоединению наших соотечественников, живущих за рубежом, с их исторической Родиной. В Туле уже не один год успешно работает Центр временного размещения соотечественников. Это проверенный временем инструмент, благодаря которому в одном месте можно пройти всю процедуру — от подачи заявки до получения гражданства. Ежегодно его услугами пользуются сотни людей. Только за прошлый год он предоставил временное жильё более чем полутора тысячам человек.

Это одна из тех практик, которыми мы готовы охотно делиться. Таких примеров достаточно. Уверен, что мы с коллегами найдем много точек соприкосновения», — подчеркнул спикер ­­Тульской областной Думы Андрей Дубровский.

По словам Таймураза Тускаева, это мероприятие для него имеет глубокие личные корни:

«После окончания Горского сельскохозяйственного института я работал по распределению в Тульской области в совхозе им. Н. А. Вознесенского и уже тогда ощутил единство народа. Туляки приняли молодого специалиста со всей душой и теплотой. Я действительно почувствовал искреннее радушие жителей Тульской земли. Именно там я состоялся как специалист, как руководитель и сохранил эту любовь к тульскому краю до сих пор. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, и это очень символично.

Тульская область­ ­– регион с развитой промышленностью, инфраструктурой, сельским хозяйством. Это говорит, в том числе об эффективной законотворческой деятельности. Очень важно обмениваться опытом, находить общие решения для роста экономики, совершенствования социальной сферы, делиться практикой сохранения наших уникальных духовно-нравственных ценностей. Тульская область — регион, где чтят традиции, где столетиями живут поколения, которые любят свою страну, свою историю. Соглашение — новый этап в развитии межнационального единства и согласия».

Андрей Дубровский отметил серьезный потенциал для двустороннего взаимодействия по актуальным вопросам законотворчества.