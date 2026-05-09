В целях сохранения памяти о героических страницах истории страны, уважения к воинскому подвигу, героям-защитникам Родины губернатором Тульской области учреждён памятный нагрудный знак «Участник военного парада в городе-герое Туле».

Нагрудный знак был вручён присутствующим на параде участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны.

Нагрудный знак получили и воины, которые сейчас служат Родине.

Так, он был вручён старшему лейтенанту Илье Александрову, командиру второго стрелкового взвода 1-й роты почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Награду получил и командир роты БПЛА. 