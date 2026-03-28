В Параде Победы на площади Ленина могут принять участие всадники

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев, напомнивший, что в регионе продолжается подготовка к празднования 81-й годовщины Великой Победы:

«Этот год особенный для нашего региона, для Тулы: мы будем отмечать 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

Центральным событием празднования важной для всех нас даты — Дня Победы — станет Парад Победы, который по традиции пройдет на главной площади города-героя Тулы.

В этом году принято решение увеличить количество парадных расчетов, техники, а также прорабатываем участие конного парадного расчета», — заявил губернатор.

Также губернатор отметил, что к празднованию готовится иммерсивная программа, которая будет реализована по всей протяженности проспекта Ленина: от Могилевского сквера до Кремля.