9 мая, в день 81-летия со дня Великой Победы, на площади Ленина в Туле состоялся военный парад.

Командовал парадом временно исполняющий обязанности заместителя командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии гвардии подполковник Евгений Ирьянов.

Принимал парад заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Сергей Гужин.

Перед началом парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что 81-я годовщина Великой Победы — главный праздник для всей страны, праздник героизма и мужества, единства и сплочённости, патриотизма и безмерной любви к Отечеству.

«Трудно выразить словами чувства, которые переполняют нас в этот знаменательный день. Это огромная гордость за свою страну и ее народ, глубокая благодарность ветеранам!

Мы склоняем головы перед теми, кто в страшные годы день за днем приближал час Победы. Перед солдатами и офицерами! Перед тружениками тыла! Перед теми, кто был лишен детства! Эта Победа навсегда вписана в историю человечества как величайший подвиг советского солдата — подвиг, изменивший судьбу мира. Миллионы жизней, искалеченные судьбы, разрушенные города — цена, которую заплатил наш народ за Победу.

Народ-победитель выстоял, преодолел все тяготы и ужасы войны, освободил родную землю, всю Европу, разбил и уничтожил врага в его логове», — сказал Дмитрий Миляев.



В этом году регион отмечает 85-ю годовщину Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения городу почётного звания «город-герой».

«Огромный вклад в Победу внесли наши земляки — жители Тульской области. Этот год для нас особенный. Отвага, мужество и стойкость всегда отличали туляков, они всегда стояли на страже Отечества! Мы свято храним память о героях тех дней, передаем историческую правду из поколения в поколение. Тула была, есть и будет щитом и арсеналом России! Ничто нас не свернёт с этого пути!» — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что история имеет свойство повторяться.

«Сегодня, как и десятки лет назад, защитники Отечества вновь проявляют самоотверженность и героизм, плечом к плечу теснят врага, шаг за шагом приближая Победу, а тыл в едином порыве делает всё, чтобы им помочь. Цена Победы всегда высока. Мы с глубокой скорбью вспоминаем наших воинов, отдавших жизни на полях сражений. Их подвиг бессмертен!

Вечная память всем, кто пал на полях Великой Отечественной! Фронтовикам, партизанам, узникам концлагерей, мирным жителям, ставшим жертвами фашистского геноцида.

Вечная память участникам других войн и локальных конфликтов. Вечная память нашим сегодняшним героям, павшим в ходе специальной военной операции», — подчеркнул глава региона.



В память о погибших героях была объявлена минута молчания.

Губернатор напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

«Праздник Победы по-прежнему неразрывной нитью связывает всех нас! В единстве была, есть и будет сила и могущество Великой России! В верности традициям. В непреклонной воле. В любви к Отечеству. Национальностей много — народ один! Праздник Победы — торжество единства народов России!

Победа снова будет за нами! Слава поколению победителей! Слава Вооруженным Силам России! Слава великому российскому народу! Слава Отечеству! С Днем Великой Победы!» — сказал Дмитрий Миляев.



В год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия героической обороны Тулы принято решение о присвоении парадным расчетам имен героев Тульской оборонительной операции.

Сводный оркестр Тульского гарнизона под руководством главного военного дирижера Тульского гарнизона гвардии капитана Андрея Слелина и военного дирижера гвардии лейтенанта Вадима Лукаускиса представил парадное дефиле и попурри из песен военных лет. Творческие коллективы региона представили театрализованный эпизод.

Парад Победы посмотрели участники и ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Все они — уроженцы Тульской области. Большую часть трибун заняли ветераны боевых действий: участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО, дети погибших бойцов.

Также на парад приглашены военные медики, представители казачества, ветеранских организаций, муниципальных образований, поискового движения, ребята из города Горловки Донецкой Народной Республики.

В этом году зрителями парада стали представители населенных пунктов и городов, которым присвоены почетные звания Тульской области «Город воинской доблести» (Белёв, Алексин, Венёв, Узловая, Плавск, Ефремов и Новомосковск, Донской, Болохово), «Населенный пункт воинской доблести» (п. Горбачёво Плавского р-на, д. Кострово Алексинского р-на, д. Ясная Поляна Щёкинского р-на) и «Рубеж воинской доблести» (д. Большие Голубочки, д. Поляны, д. Нижние Ростоки, с. Комарёво и с. Фурсово, п. Красный Арсеньевского р-на; с. Спас-Конино, д. Клешня, д. Никулинские Выселки, д. Большое Бизюкино, д. Пронино, д. Глебово, д. Маньшино, д. Никулино, с. п. станция Суходол Алексинского р-на).

Связь поколений так же важна, как и сохранение памяти о героях-красноармейцах, их самоотверженности и выполненном долге. Молодёжь Тулы бережно хранит эту традицию. В преддверии Дня Победы в Центральном парке города впервые прошёл Детский парад. Малыши в военной форме выступали с чёткой выправкой, как когда-то восемьдесят лет назад их прадеды отправлялись на фронт защищать Родину от врага. Колонну сопровождали миниатюрные танки Т-34, добавляя особую атмосферу этому значимому событию.



