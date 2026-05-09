Тула сыграла ключевую роль в защите Москвы в годы Великой Отечественной войны, сорвав план врага по наступлению на столицу.

Подвиг туляков вошёл в историю — жители и защитники города проявили необычайную стойкость и мужество.

Особое место на фронте занимали фронтовые концертные бригады, которые поднимали боевой дух солдат прямо на передовой.

За героизм и вклад в Победу Тула получила почётное звание города-героя. Сегодня память об этих событиях жива: школьники города выходят на площадь с портретами своих героев, чтят прошлое и гордятся славными страницами родной истории.

Подвиг защитников Тула – непросто страницы истории. Имена солдат и офицеров 50-й армии Тульского рабочего полка, воинов 156-го полка НКВД навечно вписаны в героическую летопись Великой Отечественной войны.

Напомним, что в своей речи губернатор Дмитрий Миляев отметил, что народ-победитель выстоял, преодолел все тяготы и ужасы войны, освободил родную землю, освободил всю Европу, разбил и уничтожил врага в его логове.