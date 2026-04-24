Международная акция в восьмой раз прошла в Тульской области в рамках партийного проекта «Историческая память» 24 апреля.

Губернатор Дмитрий Миляев присоединился к мероприятию дистанционно, ответив на вопросы из своего рабочего кабинета. Глава региона отметил рост интереса туляков к мероприятию: в 2025 году в диктанте участвовало порядка 40 тысяч жителей области, а в 2026‑м — уже более 100 тысяч человек.

«Мы на пороге годовщины величайшей Победы над фашизмом. Уверен, туляки активно включатся в акцию, тем более что этот год для региона юбилейный: 85 лет Тульской оборонительной операции и 50 лет присвоения Туле звания города‑героя», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

В 2026 году в регионе организовано более 880 площадок — это один из самых масштабных форматов в стране. По инициативе губернатора жители смогли написать диктант прямо на рабочих местах (предприятия, учреждения, организации). Также работали тематические площадки: Музей обороны Тулы, Штаб общественной поддержки «Единой России», «Трамвай Победы». В ТулГУ действовала международная площадка.

В Тульском государственном музее оружия акцию поддержало около 300 человек, а ИА «Регион 71» передало участникам копии выпуска газеты «Коммунар» от 9 мая 1945 года.

Задания диктанта в этом году посвящены 130‑летию маршала Георгия Жукова, ключевым событиям Великой Отечественной войны и героям спецоперации (отдельный блок вопросов).

В день акции совместно с Почтой России прошло мероприятие «Письмо Герою»: каждый желающий мог написать слова поддержки бойцам СВО. Кроме того, в кластере «Октава» диктант написали блогеры и журналисты — участники автопробега «Медиаразведка» от сервиса путешествий Туту.

Присоединиться к акции можно онлайн по ссылке: диктантпобеды.рф.

Организатор диктанта — партия «Единая Россия».