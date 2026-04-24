Фото Алексея Пирязева.

24 апреля в Тульском областном краеведческом музее (ул. Советская, 68) начнёт работу выставка, приуроченная к 145-летию со дня рождения Якова Ивановича Бутовича — известного коннозаводчика, издателя, коллекционера и владельца усадьбы с конным заводом в селе Прилепы Тульской губернии.



В экспозиции представят порядка 50 подлинных произведений анималистического (конного) жанра и исторических артефактов из собрания Музея коневодства Тимирязевской академии. Именно для музея, открытого Бутовичем в своей усадьбе Прилепы в 1916 году, он и собирал эту коллекцию.

Главные экспонаты проекта — признанные шедевры прославленных мастеров: Николая Сверчкова, Николая Самокиша, Сергея Виноградова и Евгения Лансере.

Дополнят выставку редкие печатные и рукописные издания, а также архивные фотографии. Тульское музейное объединение предоставило уникальные снимки интерьеров Музея лошади в Прилепах, предметы мебели, фарфор, оклады икон и детали конской упряжи.