Многие ошибочно думают, что после полного расчёта с банком они сразу становятся абсолютными хозяевами квартиры или дома. На самом деле, пока в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть запись об ипотеке, объект остаётся под обременением.

«Недвижимость с обременением нельзя продать, подарить или обменять без разрешения банка. Чтобы стать полноправным владельцем, собственник должен погасить регистрационную запись об ипотеке», — поясняет Наталья Болсуновская, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области.

Шаг 1: Убедитесь, что долга нет

Прежде всего нужно проверить, что кредит полностью закрыт. Это можно сделать в отделении банка, в личном кабинете на сайте кредитной организации или в мобильном приложении.

Шаг 2: Выберите способ снятия обременения

Если у вас бумажная закладная (с отметкой банка о полной выплате) — обратитесь в МФЦ. Нужно подать заявление о прекращении ипотеки вместе с оригиналом закладной.

Если закладной не было или она электронная — банк сам направит в Росреестр электронное заявление. Запись об ипотеке погасят в течение 3 рабочих дней после получения документов.

Шаг 3: Проверьте, что обременение снято

Чтобы убедиться в отсутствии обременения, закажите выписку из ЕГРН. Сделать это может как сам собственник, так и любое другое лицо.

Собственнику проще всего заказать выписку на портале «Госуслуги»: раздел «Услуги» → «Справки и выписки» → «Получение онлайн-выписки».

Остальным гражданам доступна справочная информация о недвижимости на официальном сайте Росреестра — там видно, есть ли обременение.

Важно: госпошлина за погашение регистрационной записи об ипотеке не взимается.