Топ-5 самых дорогих домов в Туле: какие они?

Расскажем, какие городские особняки продаются за самую высокую цену и что у них внутри.

Изображения – цитаты объявлений «Авито».

Наша публикация о продаже дома бывшего известного политика 90-х-нулевых стала одной из самых популярных на Myslo в последние дни.

Решили собрать топ-5 городских особняков среди актуальных лотов на сайте бесплатных объявлений.

130 миллионов

Самым дорогим стал трехэтажный дом в поселке Петровском за рекордные 130 миллионов рублей. 

В доме 6 комнат, общая площадь — 655 м². Дом стоит на участке в целых 45 соток с назначением ИЖС. 

Построен особняк был в 2014 году из кирпича. Все коммуникации присутствуют, на участке есть гараж, ландшафтный парк с уникальной коллекцией растений и системой полива, а также зона барбекю и собственная спортплощадка.

Авторы объявления назвали его «одним из самыx роскошныx имений городa. Этo не просто объект недвижимости, этo воплощенная фантазия, над которой трудилась командa лучших архитекторов и дизайнеров, нe идя на компромиссы c качеством».

110 миллионов

На втором месте — тот самый дом предположительно, принадлежащий семье Виктора Соколовского

Площадь дома — 585 кв.м, участок 35 соток. Дом находится на 1-й линии улицы генералa Маргеловa прямо у входа в Платоновский парк.

В объявлении указано, что в доме выполнен дизайнерский ремонт, в цокольном этаже — бассейн, сауна, массажный кабинет, винный погреб, комната отдыха. Есть гараж с отоплением на 2 автомобиля, на территории — бассейн, беседка, виноградники.

65 миллионов

Дом на Коминтерна, 14 с десятью комнатами. Площадь — 671 м², участок — 5,5 соток. 

Дом построен из кирпича с толщиной наружных стен в 63 см.

«Имеет два отдельных входа: нa 1 этаж и на 2,3 и отдельноe газовоe отоплениe. Все центральныe коммуникации, интернет. 5 минут пешком дo Кремля. Отремонтирован. Возможен перевод в коммерческую недвижимость», — пишут в объявлении.

52 миллиона

6-комнатный дом площадью 580 м² на Скуратовской улице расположен на участке в 20 соток. Дом кирпичный, есть терраса, в доме — сауна с бассейном. 

В описании не скромничают: «Пpодается роскошный современный котедж, выполненный в стилe хай-тек на участкe в 24 сотки в 15 минутах езды от центpa Тулы. Такжe нa участке расположен гостевой дом c жилой зоной и отдельным входом в SPA-зону, хозяйственные постройки, беседки и гаражи нa 3 машиноместа».

В объявлении упоминается о ландшафтном дизайне с деревьями и кустарниками, двух гаражах и хозблоке. Есть летняя беседка с мебелью и печным комплексом.

50 миллионов

Завершает наш рейтинг 3-этажный дом на улице Жуковского в Туле площадью 383,4 м². Особняк стоит на участке 5,5 соток, построен в 2004 году.


Авторы объявления пишут, что продается не только особняк, но и гостевой дом, территория охраняемая. Центр Тулы — в шаговой доступности. 

«Основной дом площадью 323,3 м² и двухэтажный гостевой дом 60,1 м². Идеально для большой семьи или приема гостей. Участок 5,5 соток: Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном, деревьями и зоной отдыха», — пишут в объявлении.

Указано, что на первом этаже есть собственная сауна с закрытым подогреваемым бассейном для круглогодичного использования, имеется дровяной камин, а все коммуникации — центральные.

Что скажете? Адекватные цены на дома, как думаете? Пишите в комментариях!
Сюжет: Недвижимость
Топ-5 самых дорогих домов в Туле: какие они?

сегодня, в 19:02

