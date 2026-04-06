Дом известного тульского политика 90-х выставлен на продажу за 110 млн рублей

Усадьба находится на улице Генерала Маргелова у Платоновского парка.

Объявление о продаже дома на участке в 35 соток появилось на сайте бесплатных объявлений. На данный момент это один из самых дорогих домов Тулы, выставленных на продажу.

«Эксклюзивный дом, площадью 585 кв. м, на участке 35 соток, расположен на 1-й линии улицы Генералa Маргеловa перед входом в Платоновский парк. В доме выполнен дизайнерский ремонт с использованием натуральногo камня, антикварная мебель, паркет, итальянскиe двери и сантехника», — гласит объявление.

В цокольном этаже имеется бассейн, сауна, массажный кабинет, винный погреб, комната отдыха, гараж с отоплением на 2 автомобиля. На территории бассейн, застекленная беседка барбекю, сад, виноградники.

По нашим данным, дом принадлежит семье известного тульского политика 90-х Виктора Соколовского.
 
Виктор Соколовский — почётный гражданин Тулы, бывший член Совета Федерации, экс-депутат Тульской областной думы, многолетний президент футбольного клуба «Арсенал» и бывший генеральный директор ОАО «Центргаз».
