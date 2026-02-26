  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи»

Ее проектирование завершат не позднее 2027 года.

Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Послании подчеркнул важность сохранения здоровья жителей региона:

«Наша цель простая и понятная — здоровое долголетие. Это значит не только лечить болезни, но и предупреждать их».

По словам главы региона, в 2026 году планируется приступить к капитальному ремонту роддома в Новомосковске и завершить строительство нового приемного отделения больницы.

Будет оборудована модульная женская консультация в поселке Ленинском, а также отремонтированы поликлиники и стационары в Туле, Алексине, Донском и Узловой. Особое внимание уделяется строительству новой больницы скорой медицинской помощи в Туле. 

«Строительство современной больницы скорой медицинской помощи, которая объединит все экстренные хирургические службы Тулы в одном корпусе. Здесь будет создан единый операционный блок, оснащенный самым современным медицинским оборудованием», — рассказал глава региона. 

Миляев поручил правительству завершить проектирование новой больницы скорой помощи не позднее 2027 года.

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 11 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 594 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 713 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:31 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев скорая помощь строительство больницы Послание губернатора Тульской области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1194 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 952 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев: В Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры
Дмитрий Миляев: В Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры
Миляев анонсировал меры поддержки молодым учителям региона
Миляев анонсировал меры поддержки молодым учителям региона

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.