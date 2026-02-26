Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Послании подчеркнул важность сохранения здоровья жителей региона:
«Наша цель простая и понятная — здоровое долголетие. Это значит не только лечить болезни, но и предупреждать их».
По словам главы региона, в 2026 году планируется приступить к капитальному ремонту роддома в Новомосковске и завершить строительство нового приемного отделения больницы.
Будет оборудована модульная женская консультация в поселке Ленинском, а также отремонтированы поликлиники и стационары в Туле, Алексине, Донском и Узловой. Особое внимание уделяется строительству новой больницы скорой медицинской помощи в Туле.
«Строительство современной больницы скорой медицинской помощи, которая объединит все экстренные хирургические службы Тулы в одном корпусе. Здесь будет создан единый операционный блок, оснащенный самым современным медицинским оборудованием», — рассказал глава региона.
Миляев поручил правительству завершить проектирование новой больницы скорой помощи не позднее 2027 года.