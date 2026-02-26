  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: в Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: В Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры

Мероприятие проведут в мае 2026 года.

Дмитрий Миляев: В Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал проведение в регионе Первого всероссийского Съезда учителей физкультуры. Мероприятие пройдет в мае. 

В своем послании глава региона подчеркнул важность поддержания здоровья граждан через занятия спортом и ведение здорового образа жизни.

«Здоровье достигается не только лечением, но еще и профилактикой, здоровым образом жизни, физкультурой и спортом. Поэтому мы строим ФОКи, ледовые арены, площадки, развиваем детско-юношеский и адаптивный спорт. Создаем возможности и активно популяризируем занятия физкультурой и ЗОЖ. В результате на сегодня почти две трети жителей регулярно занимаются спортом», — отметил Дмитрий Миляев. 

Особое внимание губернатор обратил на расширение доступности спортивных объектов:

«Мы не сбавляем темп. В 2025 году открыли ФОКи в Алексине и Арсеньево, построили новый бассейн в Туле. Создали 16 спортивных площадок, в том числе инклюзивного типа, капитально отремонтировали 6 больших стадионов и 9 спортзалов. В этом году будут отремонтированы полноразмерные футбольные стадионы в Большой Туле, Ефремове, Дубне, Плавске и Болохово».

Также Дмитрий Миляев уточнил, что в 2026 году в Тульской области начнется реализация пилотного проекта программы «Земский тренер», направленной на поддержку работников отрасли:

«Развитие детского спорта — приоритетное направление. В рамках Комиссии Госсовета по спорту была поднята тема создания единой системы школьных спортивных лиг в каждом регионе. Уже в сентябре этого года в нашем регионе будет дан старт школьной лиге».

На съезде планируют обсудить лучшие практики преподавания физкультуры и развивать детско-юношеский спорт, привлекая к занятиям спортом детей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Полноценной жизнь становится тогда, когда досуг отвечает запросу, желаниям человека, когда он приносит в жизнь разнообразие, расширяет кругозор, формирует новые интересы», — заключил глава региона. 

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 11 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 594 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 713 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев ежегодное Послание губернатора Тульской области съезд учителей
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1194 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 952 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
До конца года архитекторы представят концепции продолжения тульской набережной
До конца года архитекторы представят концепции продолжения тульской набережной
Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи»
Дмитрий Миляев: «В Туле построят современную больницу скорой помощи»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.