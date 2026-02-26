Дмитрий Миляев: В Тульской области пройдет Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал проведение в регионе Первого всероссийского Съезда учителей физкультуры. Мероприятие пройдет в мае.

В своем послании глава региона подчеркнул важность поддержания здоровья граждан через занятия спортом и ведение здорового образа жизни.

«Здоровье достигается не только лечением, но еще и профилактикой, здоровым образом жизни, физкультурой и спортом. Поэтому мы строим ФОКи, ледовые арены, площадки, развиваем детско-юношеский и адаптивный спорт. Создаем возможности и активно популяризируем занятия физкультурой и ЗОЖ. В результате на сегодня почти две трети жителей регулярно занимаются спортом», — отметил Дмитрий Миляев.

Особое внимание губернатор обратил на расширение доступности спортивных объектов:

«Мы не сбавляем темп. В 2025 году открыли ФОКи в Алексине и Арсеньево, построили новый бассейн в Туле. Создали 16 спортивных площадок, в том числе инклюзивного типа, капитально отремонтировали 6 больших стадионов и 9 спортзалов. В этом году будут отремонтированы полноразмерные футбольные стадионы в Большой Туле, Ефремове, Дубне, Плавске и Болохово».

Также Дмитрий Миляев уточнил, что в 2026 году в Тульской области начнется реализация пилотного проекта программы «Земский тренер», направленной на поддержку работников отрасли:

«Развитие детского спорта — приоритетное направление. В рамках Комиссии Госсовета по спорту была поднята тема создания единой системы школьных спортивных лиг в каждом регионе. Уже в сентябре этого года в нашем регионе будет дан старт школьной лиге».

На съезде планируют обсудить лучшие практики преподавания физкультуры и развивать детско-юношеский спорт, привлекая к занятиям спортом детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Полноценной жизнь становится тогда, когда досуг отвечает запросу, желаниям человека, когда он приносит в жизнь разнообразие, расширяет кругозор, формирует новые интересы», — заключил глава региона.