Миляев анонсировал меры поддержки молодым учителям региона

В Тульской области педагогам будут компенсировать аренду жилья, также будет запущена региональная программа «Земский воспитатель и учитель».

Фото Алексея Пирязева.

Эти изменения губернатор Тульской области анонсировал в ходе Послания жителям 26 февраля.

Дмитрий Миляев обозначил задачу для правительства: доля молодых учителей к 2030 году в Тульской области должна вырасти до 27%.

«Мы делаем всё, чтобы поддержать наших учителей и привести в школы молодые кадры. Мы ввели надбавку для молодых специалистов, развиваем наставничество. Отдельно отмечу проект „ПРОстажер“: старшекурсники проходят оплачиваемую стажировку в школах, и более 70% после окончания вуза остаются работать там же».

Губернатор дал поручение укрепить меры поддержки для работников отрасли.

«Поручаю правительству ввести ежемесячную компенсацию за наём жилья для педагогов, а также запустить региональную программу „Земский воспитатель и учитель“ для воспитателей детских садов и учителей востребованных специальностей в городах с населением более 50 тысяч человек», — сказал Дмитрий Миляев.