Дмитрий Миляев: «За три года в регионе подготовят 10 000 востребованных специалистов»

Губернатор Тульской области в своем послании отметил, что, заканчивая школу, наши дети делают первый взрослый шаг — определяются с выбором профессии.

Дмитрий Миляев: «За три года в регионе подготовят 10 000 востребованных специалистов»

Глава региона отметил важность того, чтобы полученные знания и раскрытые таланты нашли свое применение здесь, на родной тульской земле. 

«Создавать для этого возможности и условия — наша задача. Совсем недавно колледж считался запасным вариантом. Сегодня это быстрый путь к профессии, к зарплате выше средней, к стремительному карьерному треку, а значит — к уверенности молодых людей в завтрашнем дне. 

Уже сегодня регион предлагает более 100 рабочих специальностей, востребованных работодателями.

Благодаря участию в федеральных проектах создано и оснащено 132 лаборатории и мастерские. Теперь это современные учебные полигоны.

Мощный импульс развитию СПО придало участие в проекте «Профессионалитет». Регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по его реализации. 50% государственных колледжей стали базовыми учреждениями кластеров. Сейчас в регионе уже работают восемь кластеров по ключевым отраслям экономики.
Останавливаться на достигнутом не будем».

Дмитрий Миляев поручил правительству до конца 2026 года обеспечить функционирование 15 кластеров по ключевым отраслям. 

«Наличие таких кластеров — большой прорыв для системы СПО и предприятий области. Это новые учебно-производственные базы, адресная подготовка, востребованные компетенции, а для региона — стабильный приток квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Только в ближайшие три года мы получим более 10 тысяч таких специалистов».

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
