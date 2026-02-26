  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования

Кроме того, откроется детский сад и школа на 1100 мест.

За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев сегодня, 26 февраля, в ходе Послания к жителям Тульской области. Он подчеркнул: сейчас в регионе полностью ликвидирована очередность в детские сады, открыты новые ясельные группы, созданы гибкие графики работы дошкольных учреждений для удобства родителей, строятся новые школы и детские сады, но при этом важно не забывать о ремонте имеющихся учреждений:

IMG_20260226_124138.png

«В 2026 году в Тульской области откроется еще один детский сад, а в 2027 году 1100 юных туляков сядут за парты новой школы. Стройка — это всегда новый, красивый, современный объект. Но основная часть наших детей и педагогов учатся и работают в детских садах и школах, построенных десятки лет назад.

Именно поэтому у нас большие планы по обновлению того, что уже работает. В течение двух ближайших лет капитально отремонтируем 69 объектов образования».

Дмитрий Миляев объяснил: речь идет о полной реновации, а не о частичном ремонте зданий: 

«Капитальный ремонт сегодня — это не „подкрасить и подмазать“. Мы создаем принципиально новую среду — пространство, где ребенку хочется учиться, творить и развиваться. И самое главное, что у него есть самое современное школьное оборудование, позволяющее качественнее познавать сложные дисциплины. Мы уже видим результат: в наших школах растёт число ребят, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам».

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 2 40 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 860 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 599 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 717 -2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1197 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1172 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 958 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 860 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев: «За три года в регионе подготовят 10 000 востребованных специалистов»
Дмитрий Миляев: «За три года в регионе подготовят 10 000 востребованных специалистов»
«Сделать Тулу местом, где хочется жить»: Дмитрий Миляев назвал главную задачу регионального правительства
«Сделать Тулу местом, где хочется жить»: Дмитрий Миляев назвал главную задачу регионального правительства

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.