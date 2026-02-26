За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования

Кроме того, откроется детский сад и школа на 1100 мест.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев сегодня, 26 февраля, в ходе Послания к жителям Тульской области. Он подчеркнул: сейчас в регионе полностью ликвидирована очередность в детские сады, открыты новые ясельные группы, созданы гибкие графики работы дошкольных учреждений для удобства родителей, строятся новые школы и детские сады, но при этом важно не забывать о ремонте имеющихся учреждений:

«В 2026 году в Тульской области откроется еще один детский сад, а в 2027 году 1100 юных туляков сядут за парты новой школы. Стройка — это всегда новый, красивый, современный объект. Но основная часть наших детей и педагогов учатся и работают в детских садах и школах, построенных десятки лет назад.

Именно поэтому у нас большие планы по обновлению того, что уже работает. В течение двух ближайших лет капитально отремонтируем 69 объектов образования».

Дмитрий Миляев объяснил: речь идет о полной реновации, а не о частичном ремонте зданий:

«Капитальный ремонт сегодня — это не „подкрасить и подмазать“. Мы создаем принципиально новую среду — пространство, где ребенку хочется учиться, творить и развиваться. И самое главное, что у него есть самое современное школьное оборудование, позволяющее качественнее познавать сложные дисциплины. Мы уже видим результат: в наших школах растёт число ребят, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам».