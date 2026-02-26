Дмитрий Миляев анонсировал открытие трех новых молодежных центров в Тульской области

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил о намерении расширить сеть молодежных центров в регионе. Выступая с посланием, он подчеркнул:

«Мы гордимся тем, что именно наш регион является площадкой для развития молодых талантов, обмена опытом и формирования будущего нашей страны. Мы открываем двери для молодых ребят, которые хотят воплощать свою любовь к малой родине в конкретных делах, для тех, кто хочет менять регион к лучшему».

Миляев отметил, что впервые в истории региона создан Молодежный совет правительства Тульской области, ставший реальным социальным лифтом для молодежи:

«Мы говорим молодежи: приходите, предлагайте, работайте вместе с нами».

Также он рассказал о созданных площадках для творческого и научного потенциала молодежи:

Молодежный клуб креативных идей,

Совет молодых ученых,

«Молодежное землячество — 71», объединяющее студентов, обучающихся в Москве.

В Тульской области постоянно проходит форум «Инженеры будущего», всероссийский фестиваль «КВН.Первые», форум «Трансформаторы» и форум «АГРОПРОдвижение», который в 2026 году приобрел статус всероссийского.

В 2025 году завершены капремонты зданий молодежных центров в Туле, Новомосковске и Теплом. Эти пространства оборудованы студиями звукозаписи, танцевальными площадками, театрами и зонами для уличного спорта.

Миляев подчеркнул, что на сегодня в Тульской области действуют 22 молодежных центра, предоставляющих одинаковые возможности для молодых людей как в центральных, так и в периферийных районах.

Глава региона поручил правительству до конца 2026 года создать еще три молодежных центра в Арсеньевском, Узловском и Киреевском районах.