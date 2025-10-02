  1. Моя Слобода
Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет

Дмитрий Миляев поздравил опорный вуз региона с юбилеем.

2 октября ТулГУ исполнилось 95 лет.

Тульский государственный университет — опорный вуз региона и один из крупнейших вузов России. Сейчас высшее образование в ТулГУ получает около 20 тысяч человек.

С юбилеем сотрудников, молодых ученых и студентов поздравил губернатор Дмитрий Миляев. Он поблагодарил профессорско-преподавательский состав университета:

— Времена были разные и сложные, но наш вуз прошел славный путь. Сегодня он продолжает развиваться. Все вы — от преподавательского состава до студентов — приумножаете славу университета. Я убежден, что вместе мы поднимем наш вуз на новый уровень!

миляев.jpeg

Глава региона отметил огромный вклад ТулГУ в развитие страны и подчеркнул, что преподаватель университета — это больше, чем профессия:

— Вы не просто передаете знания, вы формируете активную гражданскую позицию у нашей молодежи. Выходя за пределы университета, все они идут трудиться, создавать семьи и становятся достойными гражданами нашей страны.

Коллектив и руководство ТулГУ получили из рук губернатора заслуженные награды. Ректор университета Олег Кравченко был удостоен медали «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития».

миляев 3.jpeg

Олег Кравченко также поздравил с праздником сотрудников, студентов вуза и гостей:

— Когда-то наш университет начинался всего с нескольких аудиторий, а сейчас представляет собой серьезную инфраструктуру. Это большая дружная семья, которая за эти годы обеспечивала подготовку кадров в первую очередь для промышленных предприятий и социальной сферы Тульского региона.

На праздник пригласили почетных гостей — «старожилов» университета, тех, кто проработал в университете большую часть жизни. Так, юбилей вуза совпал с днем рождения одного из награжденных — профессора кафедры «Приборы управления» Владимира Распопова, которому исполнилось 87 лет. Владимира Яковлевича наградили медалью «Трудовая доблесть».

Гордость университета — преподаватели

Елена Федорова преподавала в ТулГУ более 40 лет. Она поступила в вуз еще в далеком 1967 году:

— Вся моя жизнь связана с Тульским государственным университетом. Я считаю, что это лучшая образовательная структура во всем мире!

Для начинающих преподавателей у Елены всего один совет: надо любить это дело, надо знать его от и до, а еще — любить студентов.

елена.jpg

Профессор Самуил Фейгин большую часть своей трудовой деятельности преподавал теоретическую механику. Он поступил в университет 60 лет назад и прошел здесь все ступени — и преподавательские, и административные; был даже проректором по финансам.

photo_2025-10-03_13-13-26.jpg

— Я люблю не только работу, но и свой институт. Вся моя жизнь прошла в его стенах. При мне строились многие корпуса, в том числе в 1980-м году сдали этот актовый зал, где мы получали орден Трудового Красного Знамени. Мне этот институт — как дом родной: я с удовольствием прихожу утром на работу, а после работы с удовольствием иду домой.

Самуил Фейгин отметил, что в преподаватели вуза стоит идти только в том случае, если ты искренне любишь свою работу:

— Если преподавательская деятельность не стала для человека жизнью, лучше в ней не работать.

Павлу Королеву 38 лет. Он преподает в ТулГУ историю России уже 11 лет. Павел сам учился в этом вузе и захотел остаться в родных стенах, где все привычно и знакомо:

— Я работаю в ТулГУ, потому что чувствую себя здесь как дома. С современными студентами работать не так сложно, как принято считать. На своем пути я встречал старательных и увлеченных ребят. Многое зависит от преподавателя: свой предмет нужно любить и уметь донести информацию на простом и живом языке, чтобы лекции было интересно слушать и они не вызывали у аудитории сонливость.

photo_2025-10-03_13-13-32.jpg

Студенты — будущее региона

Мы пообщались и с нынешними студентами университета.

Дарья Трошина, студентка первого курса, учится на биотехнолога. Выбрала Тульский университет именно из-за подходящей специальности:

— В школе я была уверена, что буду сдавать профильную математику и химию. Эти предметы как раз подошли для поступления на биотехнолога. Мне все очень нравится. Я родилась и живу в Туле, решила остаться дома. Мне здесь очень комфортно, и это главное!

дарья.jpg

Набил Ахмад приехал учиться в ТулГУ на врача из Афганистана. Парень рассказал, что знакомые рекомендовали ему тульский вуз:

— Друзья, которые здесь учились, очень советовали поступать именно сюда. Я сейчас на шестом курсе Мединститута. Если все сложится и не будет проблем с документами, я останусь здесь, чтобы лечить туляков.

photo_2025-10-03_13-13-43.jpg

Молодые ученые

В вузе активно развиваются молодежные лаборатории. Одной из них руководит Богдан Карлинский. Молодой человек возглавляет лабораторию химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза в подразделении инноваций уже 3,5 года:

— Мы занимаемся получением ценных продуктов из возобновляемой растительной биомассы. В отличие от нефти, газа и других ископаемых ресурсов, возобновляемая биомасса — это практически бесконечный источник сырья, энергии, материи. Мы пытаемся получать ценные продукты из этого сырья и превращать их, например, в возобновляемые полимерные материалы. 

В этот день Богдана наградили нагрудным знаком «Молодой ученый».

6pyyt33kvxsimgg5h2wl6jlz0ttz54zw.jpeg

