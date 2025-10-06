Дело есть, а тела нет. Двух узловчан снова обвиняют в убийстве случайного попутчика

Узловский районный суд заново рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего Виктора Попова и 46-летнего Ильи Зенова (имена обвиняемых изменены. — Прим. ред.). Мужчин обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

По версии следствия, преступление произошло еще в 2007 году. Однако тогда найти виновных в убийстве 31-летнего Дмитрия Губарева не удалось. Висевшее «глухарем» дело возобновили в 2024 году и направили в суд в прошлом августе, притом что потерпевший до сих пор в розыске как пропавший без вести. Процесс длился 10 месяцев, и в мае присяжные оправдали обвиняемых.

Однако после жалобы прокуратуры дело вернули в суд первой инстанции. Впрочем, по нашей информации, колония обвиняемым не грозит: в ходе судебного процесса обвинение будет переквалифицировано. «Убийство группой лиц» разобьют на «Убийство» и «Побои», мужчин признают виновными и освободят от наказания — в связи с истечением срока давности.