Дело есть, а тела нет. Двух узловчан снова обвиняют в убийстве случайного попутчика

Дело есть, а тела нет. Двух узловчан снова обвиняют в убийстве случайного попутчика

В мае присяжные полностью оправдали мужчин, но после апелляции их ожидает новое судебное разбирательство.

Узловский районный суд заново рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего Виктора Попова и 46-летнего Ильи Зенова (имена обвиняемых изменены. — Прим. ред.). Мужчин обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. 

По версии следствия, преступление произошло еще в 2007 году. Однако тогда найти виновных в убийстве 31-летнего Дмитрия Губарева не удалось. Висевшее «глухарем» дело возобновили в 2024 году и направили в суд в прошлом августе, притом что потерпевший до сих пор в розыске как пропавший без вести. Процесс длился 10 месяцев, и в мае присяжные оправдали обвиняемых. 

Подробнее тут.

Однако после жалобы прокуратуры дело вернули в суд первой инстанции. Впрочем, по нашей информации, колония обвиняемым не грозит: в ходе судебного процесса обвинение будет переквалифицировано. «Убийство группой лиц» разобьют на «Убийство» и «Побои», мужчин признают виновными и освободят от наказания — в связи с истечением срока давности.

сегодня, в 14:33
уголовное дело преступление прошлых лет Узловая апелляция
Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет
Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет
