Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве

«Мисс Тула — 2010» Ирина Дудка по образованию специалист в области мировой экономики.

Модель, обладательница звания «Мисс Тула-2010» Ирина Дудка стала врио руководителя департамента (представительства) Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Соответствующая информация уже представлена на сайте регионального правительства.

Ирина Дудка является женой Дмитрия Дудки, сына бывшего губернатора Тульской области. В июле 2013 года Вячеслава Дудку приговорили к 9,5 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. На свободу по УДО он вышел летом 2018 года.