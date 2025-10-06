  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве

Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве

«Мисс Тула — 2010» Ирина Дудка по образованию специалист в области мировой экономики.

Модель, обладательница звания «Мисс Тула-2010» Ирина Дудка стала врио руководителя департамента (представительства) Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Соответствующая информация уже представлена на сайте регионального правительства.

дудка.jpg

Ирина Дудка является женой Дмитрия Дудки, сына бывшего губернатора Тульской области. В июле 2013 года Вячеслава Дудку приговорили к 9,5 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. На свободу по УДО он вышел летом 2018 года. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:37 −2
Другие статьи по темам
Прочее
назначениеИрина ДудкаСамарская областьМисс Тула
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
сегодня, в 07:00, 63 927 3
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
сегодня, в 06:39, 28 1971 -3
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
Политика и экономика
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
сегодня, в 13:37, 25 821 -2
Бывший студент колледжа выпал с высоты третьего этажа в Новомосковске
Дежурная часть
Бывший студент колледжа выпал с высоты третьего этажа в Новомосковске
сегодня, в 12:04, 22 1428 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет
Годы упорного труда, научных открытий и творческих побед: Тульскому государственному университету исполнилось 95 лет
В Киреевском районе Ford влетел на встречке в Lada
В Киреевском районе Ford влетел на встречке в Lada
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.