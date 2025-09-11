Где в Туле в День города ограничат движение транспорта

Фото Алексея Пирязева.

12 сентября с 11.00 до 14.00 движение, остановка и стоянка транспорта будут ограничены на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина по ул. Пушкинской. Связано это с праздничными мероприятиями в Тульском государственном академическом театре драмы.

13 сентября Тула отметит свою 879-ю годовщину. В связи с мероприятиями в историческом центре ограничения парковки с 00.00 до 23.30 и движения с 8.00 до 23.30 будут действовать:

на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади по ул. Ф. Энгельса;

на Крестовоздвиженской площади;

на участке от д. 9 до Крестовоздвиженской площади по ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади по ул. Революции;

на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка по ул. Благовещенской.

Ограничения парковки с 00.00 13 сентября до 23.59 14 сентября и движения с 8.00 до 23.30 13 сентября коснутся участка от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской по ул. Менделеевской.

Ограничения парковки с 00.00 13 сентября до 23.59 14 сентября и движения с 08.00 до 23.00 13 сентября будут от ул. Розы Люксембург до ул. Советской.

В связи с проведением IX Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» 13 сентября будет:

ограничено движение с 15.00 до 17.00 на участке от ул. Гоголевской до площади Ленина по пр. Ленина;

на участке от ул. Гоголевской до площади Ленина по пр. Ленина; ограничены парковка и движение с 14.00 до 17.00 на участке от Ф. Энгельса до ул. Тургеневской по ул. Пушкинской.

Работа общественного транспорта в День города будет организована без изменений.

14 сентября на Казанской набережной пройдет полумарафон «Оружейная столица». В связи с этим ограничения парковки с 00.00 до 15.00 и движения с 5.00 до 15.00 запланированы:

на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади по ул. Менделеевской;

на участке от Казанской набережной до ул. Розы Люксембург по ул. Никитской;

по ул. Союзной;

в Союзном переулке;

по ул. Благовещенской;

в Благовещенском переулке;

в Черниковском переулке;

на парковочном пространстве в районе д. 5 и д. 3 по ул. Советской;

на парковочном пространстве от Черниковского переулка до ул. Советской;

в Денисовском переулке;

на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади по ул. Революции;

на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади по ул. Фридриха Энгельса.

С 00.00 12 сентября по 23.59 15 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта на всем парковочном пространстве главной площади города. С 16 по 18 сентября ограничения будут действовать на части парковочного пространства, расположенном на площади Ленина, на участке от ул. Советской до флагштока с флагом Российской Федерации.

Участок парковочного пространства от флага Российской Федерации до ул. Менделеевской будет работать в штатном режиме. Въезд и выезд на парковку осуществляется с ул. Менделеевской.

Кроме того, в Туле обустроены парковочные пространства, где жители и гости города смогут припарковать свои автомобили (общее количество парковочных мест — 4184):