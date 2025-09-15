В День города в Туле полиция помогла найти 10 потерявшихся детей

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В минувшие выходные в Туле и области полиция обеспечила общественный порядок и безопасность граждан в ходе празднования Дня города, проведения избирательных компаний, а также футбольного матча «Арсенала». Было задействовано около 1700 сотрудников органов внутренних дел, а также представителей общественных организаций.

Полицейские несли службу в местах массового скопления людей, патрулировали улицы, регулировали дорожное движение, реагировали на все обращения.

Так, во время праздничных мероприятий, посвященных 879-летию Тулы, сотрудники полиции помогли найти 10 детей, которые отстали от родителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе подготовки и проведения на территории региона единого дня голосования полиция обеспечила круглосуточную охрану общественного порядка.

Грубых нарушений на указанных мероприятиях не было допущено.