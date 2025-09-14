  1. Моя Слобода
В Туле прошел фестиваль национальных игр
Фото: медиацентр Объединения центров развития культуры Тульской области.

В Туле прошел фестиваль национальных игр

Праздник состоялся под девизом «Играем по-тульски».

13 сентября в рамках XIX Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в ремесленном дворе «Добродей» состоялся фестиваль национальных игр. Праздник прошел под девизом «Играем по-тульски».

На главной сцене выступили патриотические творческие коллективы и победители конкурсов. Яркие номера представителей национальных культур, диаспор и землячеств помогли зрителям совершить путешествие по разным культурам, в числе которых — русская, армянская, индийская, цыганская.

Зрители тепло приветствовали образцовый коллектив-студию «Ступени», армянский народный хореографический ансамбль «Аракс», хореографический ансамбль народного танца Haystan, творческое объединение Института международного образования Тульского государственного университета, участников школы студии актерского мастерства и танца «Монисто».

В «Этно-игротеке» все желающие смогли поиграть в настольные игры разных народов. «Тульские забавы» пригласили самых юных гостей почувствовать себя настоящим русским богатырем.

«Детские игры недетского времени» перенесли посетителей в эпоху военного детства, где простые забавы помогали пережить тяготы и невзгоды.

Фотовыставка «Галерея единого подвига» представила портреты героев Великой Отечественной войны разных национальностей и продемонстрировала вклад разных народов в общую Победу.

Особое место на празднике заняла выставка-хоровод «Игрушка 360», посвящённая филимоновской и тульской городской игрушкам. Гости смогли увидеть уникальную экспозицию в трёх измерениях: цифровом, фотографическом и материальном, с QR-кодами, ведущими на истории мастеров и промыслов, с глиняными игрушками на вращающихся подиумах, создающими эффект хоровода.

Также дети и взрослые приняли участие в мастер-классах от ремесленного двора «Добродей» и поиграли в деревянные игры «Потешной слободы».

