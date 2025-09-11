Участник проекта «Герой71» назначен на должность заместителя начальника инспекции Гостехнадзора

Владимир Шуваев — гвардии старший лейтенант, кадровый военный. Участвовал в СВО с марта 2022 года, награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».

Одна из задач региональной власти — помочь бойцам спецоперации заранее спланировать свою жизнь после возвращения домой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В регионе реализуется проект «Герой71». Это школа профессионального развития для ветеранов СВО и действующих военнослужащих.

Владимир Шуваев — гвардии старший лейтенант, кадровый военный. Участвовал в спецоперации с марта 2022 года, награжден двумя орденами Мужества, медалью «Жукова», медалью «За отвагу».

Во время выполнения боевого задания Владимир получил тяжелое ранение. Находясь на реабилитации, стал участником проекта «Герой71».

В настоящее время он проходит обучение по образовательной программе направления «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона». И теперь продолжит работать в правительстве — Владимир назначен на должность заместителя начальника инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Отметим, что на данный момент в Тульской области в органы власти и подведомственные учреждения трудоустроено 133 ветерана СВО.