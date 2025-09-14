  1. Моя Слобода
Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж
Фото Катерины Беловой.

Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж

Участвовали в забеге? Ищите себя на фото!

14 сентября в Туле состоялся полумарафон «Оружейная столица». Маршрут проходил по историческому центру города. Дети вышли на дистанции 300, 600 м и 1 км, а взрослые — 5, 10 и 21,1 км.

Участников забега приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что «Оружейная столица» проходит в регионе в восьмой раз.

— С каждым годом наш спортивный праздник собирает всё больше приверженцев здорового образа жизни! Радует, что на старт выходят не только туляки, но и гости из соседних регионов. Вы — вдохновляющий пример для тех, кто только задумывается о спорте. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда быть полными энергии! Пусть этот забег станет незабываемым событием, наполненным яркими эмоциями! — сказал Михаил Трунов.

В забеге приняли участие 1700 любителей здорового образа жизни из 30 регионов страны, а также представители Вьетнама и Эстонии. Самому опытному из них 79 лет, а самому юному — 4 года.

Кроме того, в рамках полумарафона состоялся инклюзивный забег «Безграничных возможностей».

вчера, в 19:05 +1
