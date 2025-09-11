  1. Моя Слобода
Аэропорт Краснодара открылся впервые с февраля 2022 года

Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.

Аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов с 9.00 11 сентября. Об этом сообщает Минтранс России.

В ведомстве напомнили, что аэропорт не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.

— На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников. Все они обладают необходимыми навыками благодаря регулярным тренировкам, обучениям и стажировкам в работающем аэропорту Сочи. Кадровый потенциал воздушной гавани был сохранен в том числе благодаря поддержке Правительства России, — говорится в сообщении Минтранса.

В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. 

В ведомстве отметили, что открытие аэропорта Краснодара сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей.

