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Гендиректору «Ё-Хауса» Дмитрию Амелину продлили меру пресечения 

Гендиректору «Ё-Хауса» Дмитрию Амелину продлили меру пресечения 

До 21 августа.

Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемым по уголовному делу по факту мошеннических действий сотрудников ООО «Партнёр». По версии следствия, ущерб от их деятельности превысил 100 млн рублей.

Ранее суд продлил меры пресечения коммерческому директору фирмы Никите Кащееву и снабженцу Дмитрию Иванову.

Также мера пресечения была продлена генеральному директору фирмы Дмитрию Амелину.

— Следствие считает, что основания, на которых была ранее избрана ему мера пресечения в виде заключения под стражу, на данный момент не отпали, — отметил следователь.

Гособвинитель поддержал ходатайство. Обвиняемый и адвокат возражали и просили изменить меру пресечения на домашний арест. Суд не усмотрел возможности её смягчения.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.
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