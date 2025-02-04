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По делу стройфирмы «Ё-Хаус»* арестовано имущество фигурантов на 41 млн рублей: сколько у них машин, земли и счетов?
Фото Алексея Пирязева.

По делу стройфирмы «Ё-Хаус»* арестовано имущество фигурантов на 41 млн рублей: сколько у них машин, земли и счетов?

На совещании у губернатора Тульской области руководители правоохранительных ведомств поделились подробностями расследования.

В рамках расследования по делу о крупном мошенничестве ООО «Партнер»* наложен арест на имущество 7 фигурантов.

У одного из руководителей фирмы Никиты Кащеева — на общую сумму 30 502 480 рублей: это автомобиль и 52 земельных участка. У обвиняемого Шилова — на сумму 9 959 156 рублей (земельные участки, автомобиль, 3 расчётный счета). У Дмитрия Амелина — на 307 177 рублей (автомобиль и расчётный счёт). Об имуществе Игоря Амелина ничего не сообщалось.

Направлены запросы в 12 банков для установления наличия счетов и движения денежных средств обвиняемых. Уточнение имущества у подозреваемых продолжается.

Обвиняемыми по делу о крупном мошенничестве проходят 7 человек, один объявлен в межгосударственный розыск. Четверо фигурантов находятся под стражей, остальные — под домашним арестом.

 

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.
 
Сюжет: Ипотечные миллионы за фундамент
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