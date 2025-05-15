По делу «Ё-Хауса»* в розыске два фигуранта

Об этом стало известно в ходе рассмотрения ходатайства следователя о продлении меры пресечения обвиняемым.

В Центральном районом суде рассмотрены ходатайства о продлении мер пресечения четырем обвиняемым в мошенничестве группой лиц.

Напомним, компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Кроме домов, которые должен был возвести застройщик на индивидуальных земельных участках, под Тулой «Ё-Хаус» планировал построить коттеджный поселок Чувства на землях сельхозназначения, но так и не построил.

В ходе рассмотрения ходатайств следователь сообщил, что уголовное дело на данный момент составляет более 150 томов. Сейчас по делу проходят 8 фигурантов: четверо взяты под стражу, два — под домашним арестом и двое — в розыске. Один из разыскиваемых — Игорь Амелин, брат учредителя компании. По словам представителя прокуратуры, есть сведения, что тот уехал за пределы Белоруссии. Имя второго разыскиваемого не называют.