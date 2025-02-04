Более 500 млн рублей ущерб, 131 потерпевший: в правительстве рассказали подробности по делу «Ё-Хауса»*

На совещании присутствовали руководители УМВД и прокуратуры, представители банков, уполномоченный по правам человека в Тульской области др.

Начальник УМВД по Тульской области Андрей Даценко поделился цифрами. Сейчас в одно производство объединено 79 уголовных дел. 131 человек признан потерпевшим.

Предварительный ущерб — 506 815 022 рублей.

По 18 договорам были выполнены только отделочные работы, по 60 договорам — только залит фундамент, 23 договора — работы не выполнены вовсе, 7 потерпевших внесли задаток, но проект не был выполнен.

С 5 февраля начнётся осмотр и экспертиза 124 участков. Правоохранители отметили, что экспертиза объёма выполненных строительных работ будет длиться не менее месяца. Работа на контроле в прокуратуре.

Всего по делу 7 фигурантов, 4 из них под стражей, двое под домашним арестом, один в международном розыске — это Игорь Амелин. По словам представителя прокуратуры, есть сведения, что тот уехал за пределы Белоруссии. Глава УМВД сообщил, что у сотрудников полиции есть «некоторые предположения о его местонахождении». Но пока ничего конкретного сказать нельзя. Работа ведется.

По делу наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 41 520 690,4 руб.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» — не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.