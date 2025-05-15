Коммерческий директор «Ё-Хауса»* Никита Кащеев останется в СИЗО ещё на 3 месяца

Следствие опасается, что при изменении меры пресечения он может попытаться скрыться от правосудия.

Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемым по уголовному делу по факту мошеннических действий сотрудников ООО «Партнёр». По версии следствия, ущерб от их деятельности превысил 100 млн рублей.

Сегодня, 15 мая, были рассмотрены ходатайства о продлении меры пресечения Никите Кащееву и Александру Шилову (руководителю отдела продаж).

— Следствие полагает, что Кащеев может оказать давление на участников уголовного дела, предпринять меры для сокрытия доказательств или попытаться скрыться от следствия, — пояснил следователь.

Он добавил, что продление меры пресечения также необходимо для продолжения следственных действий — завершения судебной экспертизы, получения заключения о ней, ознакомления с ней более 150 пострадавших, а также проверки фигурантов уголовного дела на причастность к другим преступлениям.

Аналогичное ходатайство было и рассмотрено в отношении Шилова. Гособвинитель поддержал следователя.

Оба обвиняемых и их защитники возражали против продления меры пресечения и просили заменить её на домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 21 августа.