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Адреса бомбоубежищ по всей России опубликуют на Госуслугах
Фото из архива Myslo.

Адреса бомбоубежищ по всей России опубликуют на Госуслугах

На портале появится новая вкладка с координатами укрытий, где можно будет спрятаться.

Такой механизм МЧС разрабатывает совместно с Минцифры. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

— Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации, — приводит издание слова Старовойтова. — То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

С убежищами в стране сложности есть, и большие. По нормативам на одного человека должно приходиться 0,5 кв. м площади в убежище, а если угроза длится более 24 часов, то 1 м. И если в Москве этот норматив соблюдается, но в регионах всё печально. Укрытия не готовы принять людей, непригодны для этого или недоступны жителям.

Основные причины — разрозненность в вопросах собственности и управления, отсутствие ухода за сооружениями и денег на их ремонт.

Также существует проблема информирования населения: найти адреса убежищ в открытом доступе сложно. 

Ранее Myslo рассказывал, что в Туле провели «передел» укрытий. Десятки подвалов исчезли из списка.

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