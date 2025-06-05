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Тульским выпускникам рассказали, как получить дополнительные баллы при приеме в вуз
Фото минздрава Тульской области.

Тульским выпускникам рассказали, как получить дополнительные баллы при приеме в вуз

Для пяти баллов надо принять участие в профориентации.

В феврале–мае 2025 года сотрудники министерства здравоохранения Тульской области и госучреждений встретились с выпускниками школ, чтобы рассказать о профессии врача и привлечь молодежь работать в местные больницы и поликлиники.

Ребята смогли увидеть, как организована работа врачей и среднего медицинского персонала, как проводятся ультразвуковые исследования и исследования в кабинете функциональной диагностики. Детям также рассказали о мерах поддержки для медицинских работников, карьерных перспективах, производственной практике и возможности дальнейшего трудоустройства.

Тем, кто примет участие в профориентации, при поступлении в медицинский вуз добавят 5 специальных бонусных баллов, повысив шансы попасть на льготные бюджетные места.

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