Тульским выпускникам рассказали, как получить дополнительные баллы при приеме в вуз

Фото минздрава Тульской области.

В феврале–мае 2025 года сотрудники министерства здравоохранения Тульской области и госучреждений встретились с выпускниками школ, чтобы рассказать о профессии врача и привлечь молодежь работать в местные больницы и поликлиники.

Ребята смогли увидеть, как организована работа врачей и среднего медицинского персонала, как проводятся ультразвуковые исследования и исследования в кабинете функциональной диагностики. Детям также рассказали о мерах поддержки для медицинских работников, карьерных перспективах, производственной практике и возможности дальнейшего трудоустройства.



Тем, кто примет участие в профориентации, при поступлении в медицинский вуз добавят 5 специальных бонусных баллов, повысив шансы попасть на льготные бюджетные места.