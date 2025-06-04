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В Туле состоится выставка «ДругБери»: каждый сможет найти себе домашнего питомца

В Туле состоится выставка «ДругБери»: каждый сможет найти себе домашнего питомца

Мероприятие пройдёт при поддержке Фонда «Бруно» Ольги Орловой и Фонда «Барбос и Барсик».

В воскресенье, 8 июня, на площади Искусств (перед входом в Центральный парк им. Белоусова, со стороны ул. Ф. Энгельса), туляки смогут познакомиться с кошками и собаками, находящимися на попечении волонтеров города и ищущими дом.

Все животные будут полностью здоровы, обработаны от паразитов и привиты. Со стороны новых хозяев волонтёры ждут готовности заключить договор передачи животного (потребуется паспорт) и согласиться на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы питомца.

Выставка пройдёт с 12.00 до 16.00. С некоторыми участниками можно уже сейчас познакомиться здесь.

Если вы пока не готовы подарить питомцу новый дом, но хотите помочь как-то иначе, волонтёры с благодарностью примут корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства, впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков, средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, миски, бумажные полотенца и ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника.

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