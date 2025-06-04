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Ремонтировать или вычеркнуть из списка? В Туле прошел «передел» укрытий
Фото Алексея Пирязева.

Ремонтировать или вычеркнуть из списка? В Туле прошел «передел» укрытий

Старые подвалы удалили из реестра, существенно сократив число убежищ.

В редакцию Myslo написал житель Тулы, обративший внимание на то, что ближайшее к его дому укрытие больше таковым не является. Несколько дней назад, 2 июня, аккаунт от имени Государственной жилищной инспекции ответил на жалобу о плохом состоянии подвала в доме № 15 по улице Фрунзе, заявив, что помещение укрытием не признано.

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Туляк начал разбираться и обнаружил, что в официальных открытых данных региона отмечены исправления в реестре укрытий от 31 января 2025 года. По имеющейся на сайте информации, убежище на Фрунзе, 15 из списка убрали.

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Это же подтвердила Государственная жилищная инспекция Тульской области.

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При этом читатель Myslo утверждает, что жителей в известность об изменениях не поставили. По его словам, из реестра пропали десятки адресов.

Ранее Myslo публиковал полный список укрытий согласно данным городской администрации. Страницы со списками на сайте администрации не открываются; судя по всему, информацию удалили.

Новый список находится здесь.

На запрос Myslo в администрации Тулы заявили, что некоторые убежища были удалены из реестра после ревизии в апреле 2025 года из-за подтопления грунтовыми водами или по причине «сильного сплетения инженерных коммуникаций, которые затрудняют проход по подвальным помещениям». При этом укрытия вполне соответствуют минимальным требованиям.

Мы не сопоставляли все адреса в списках, однако сравнили варианты до и после на улице Фрунзе. Если на 3 апреля там было 7 «официальных» укрытий — в домах № 20-а, 27-а, 10, 20, 15, 6 и 8, то в новом списке осталось всего два — в домах № 20-а и 27-а.

Обратившийся в Myslo туляк считает, что сокращение числа убежищ связано с нежеланием ответственных органов ремонтировать помещения.

На интерактивной карте сайта Открытый регион 71 при сортировке по критерию «Укрытия» убежища в Туле не показываются. Однако, если не искать по району, данные отображаются, но устаревшие - укрытие на Фрунзе, 15 там до сих пор числится действующим. 1ппппппп.jpg

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