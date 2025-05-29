Мошенники массово разводят школьников фальшивыми ответами на ЕГЭ

Мошенники массово разводят школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ. Для этих целей уже созданы сотни сайтов и каналов, которые предлагают за 2–8 тысяч рублей заранее купить ответы перед экзаменом, пишет Life.

Роскачество фиксирует всплеск мошеннической активности, связанной с угоном аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом отправки ответов ЕГЭ. Злоумышленники присылают специальную форму, где надо ввести данные аккаунта и код подтверждения. Как сообщили SHOT в Роскомнадзоре, в этом году только в телеграм заблокировали уже 48 таких материалов, это в 12 раз больше, чем в прошлом году.

Активизируются мошенники, как правило, прямо перед экзаменом, когда нервы выпускников на пределе. Сейчас, например, активно продают ответы на экзамен по русскому языку, который пройдёт 30 мая.

Роспотребнадзор напоминает, что утечка заданий невозможна, так как используется сложная технология с многоступенчатой защитой материалов. И даже организаторы могут увидеть задания только за несколько минут до начала ЕГЭ.