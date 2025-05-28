  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекинском районе неисправная проводка погубила мужчину - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекинском районе неисправная проводка погубила мужчину
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Щекинском районе неисправная проводка погубила мужчину

Трагедия произошла вечером 28 мая в д. Солова.

В Щекинском районе следователем местного СО СУ СК России по Тульской области проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре. По данным ведомства, вечером 28 мая загорелся частный дом в д. Солова.

При разборе пожарища сотрудниками экстренных служб было обнаружено тело 69-летнего хозяина жилища. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.

Следователем будет назначена судебная экспертиза и выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областидоследственная проверкапожарпогиб на пожаре
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мошенники массово разводят школьников фальшивыми ответами на ЕГЭ
Мошенники массово разводят школьников фальшивыми ответами на ЕГЭ
Погода в Туле 29 мая: жара не сбавляет обороты!
Погода в Туле 29 мая: жара не сбавляет обороты!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.