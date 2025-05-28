В Щекинском районе неисправная проводка погубила мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Щекинском районе следователем местного СО СУ СК России по Тульской области проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре. По данным ведомства, вечером 28 мая загорелся частный дом в д. Солова.

При разборе пожарища сотрудниками экстренных служб было обнаружено тело 69-летнего хозяина жилища. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.

Следователем будет назначена судебная экспертиза и выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.