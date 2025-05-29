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Туляка оштрафовали на 20 тысяч рублей за запуск квадрокоптера с балкона
Фото из архива Myslo.

Туляка оштрафовали на 20 тысяч рублей за запуск квадрокоптера с балкона

Он нарушил правила поведения во время режима повышенной готовности.

В Одоевском районе суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины. Его обвинили в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. 

Днем 22 апреля 2025 года мужчина запустил квадрокоптер с балкона своего жилого дома, расположенного в поселке Славный Арсеньевского района. 

В судебном заседании туляк вину признал, в содеянном раскаялся. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

 

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