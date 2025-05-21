«Ответы на ЕГЭ за 2 тысячи»: мошенники начали воровать у выпускников аккаунты Госуслуг

Накануне сдачи ЕГЭ мошенники начали похищать аккаунты Госуслуг у выпускников школ. Злоумышленники массово создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на телеграм-каналы, где предлагают купить «ответы» на предстоящие экзамены, рассказали в «Роскачестве».

Мошенники заманивают школьников обещанием предоставить «ответы» на ЕГЭ за символическую плату — как правило, не превышающую 2000 рублей. После получения оплаты аферисты сообщают, что в связи с особой государственной важностью «ответы» будут доставлены через портал Госуслуг.

Чтобы якобы получить доступ к «ответам», школьникам отправляют форму авторизации на сервисе. Доверчивых выпускников просят ввести данные аккаунта и код подтверждения из СМС. В результате школьники лишают родителей и денег, и аккаунта на Госуслугах.

— Как и каждый год, призываем выпускников и их родителей быть крайне бдительными и не доверять подобным предложениям. Не существует никаких «секретных» ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке «ответов» — это мошенничество, — добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

