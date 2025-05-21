  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Ответы на ЕГЭ за 2 тысячи»: мошенники начали воровать у выпускников аккаунты Госуслуг - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Ответы на ЕГЭ за 2 тысячи»: мошенники начали воровать у выпускников аккаунты Госуслуг
Фото Алексея Пирязева.

«Ответы на ЕГЭ за 2 тысячи»: мошенники начали воровать у выпускников аккаунты Госуслуг

Злоумышленники присылают специальную форму, где надо ввести данные аккаунта и код подтверждения.

Накануне сдачи ЕГЭ мошенники начали похищать аккаунты Госуслуг у выпускников школ. Злоумышленники массово создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на телеграм-каналы, где предлагают купить «ответы» на предстоящие экзамены, рассказали в «Роскачестве». 

Мошенники заманивают школьников обещанием предоставить «ответы» на ЕГЭ за символическую плату — как правило, не превышающую 2000 рублей. После получения оплаты аферисты сообщают, что в связи с особой государственной важностью «ответы» будут доставлены через портал Госуслуг.

Чтобы якобы получить доступ к «ответам», школьникам отправляют форму авторизации на сервисе. Доверчивых выпускников просят ввести данные аккаунта и код подтверждения из СМС. В результате школьники лишают родителей и денег, и аккаунта на Госуслугах.

— Как и каждый год, призываем выпускников и их родителей быть крайне бдительными и не доверять подобным предложениям. Не существует никаких «секретных» ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке «ответов» — это мошенничество, — добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
 

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 12:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ЕГЭмошенникишкольники

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В суде объяснили, как «неприкасаемый» Никитин все же оказался на свободе
В суде объяснили, как «неприкасаемый» Никитин все же оказался на свободе
Квартиры в сданных домах под 6%: эксклюзив для тех, кто не любит ждать
Квартиры в сданных домах под 6%: эксклюзив для тех, кто не любит ждать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.