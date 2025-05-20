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За благоустройство каких скверов голосуют медийные туляки?

За благоустройство каких скверов голосуют медийные туляки?

Голосование продлится до 12 июня.

Myslo уже писал о Всероссийском голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его суть в том, что жители сами выбирают территории, которые благоустроят в следующем году. 

Всего в Тульской области на голосование выставлено 20 территорий из 10 муниципальных образований. Половина из них будет благоустроена.

Мы поговорили с туляками, которых вы видите в соцсетях, журналах и встречаете на городских мероприятиях, и узнали, какой выбор сделали они.

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Екатерина Васькова, автор и ведущая проекта «Про личное и публичное», член Ассоциации спикеров СНГ:

— Если бы можно было голосовать за два проекта, то я бы выбрала благоустройство городского пляжа в Богородицке и сквера Памяти жертв политических репрессий на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ф. Смирнова в Туле.

У городского пляжа в Богородицке — огромный потенциал стать прекрасным местом отдыха для жителей и гостей города. Его благоустройство не только улучшит качество досуга местных жителей, но и привлечет больше посетителей в Богородицк, сделав его еще одним местом притяжения туристов и, как следствие, экономически привлекательным местом для предпринимателей. Я считаю очень важным развитие региональных центров для экономики и социальной политики.

Что касается сквера Памяти в Туле, то его расположение у Московского вокзала делает его особенно значимым для туристов. Это визитная карточка города. Сквер может стать одним из первых мест, которое видят гости города, приезжая в Тулу, и последним — перед отъездом. Считаю важным, чтобы этот сквер был благоустроен не только как место памяти. Приезжающие в Тулу должны видеть ухоженное, красивое общественное пространство, которое произведет хорошее первое впечатление от города.

Кроме того, Красноармейский проспект, по сравнению с проспектом Ленина, не может похвастаться уютными и ухоженными скверами, тем более с водоемом.

Подобные проекты благоустройства крайне важны для наших городов. Они не только делают общественные пространства более комфортными и эстетически привлекательными, но и помогают сохранять историческую память, а также создают новые точки притяжения для горожан и туристов. Считаю, особенно ценно то, что жители сами могут выбирать, какие территории нуждаются в обновлении в первую очередь.

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Светлана Тягунова, депутат Собрания депутатов города Щекино:

— Национальный проект «Инфраструктура для жизни» — это реальная возможность быть причастным к изменениям в его родном городе. Это новые комфортные пространства, в которых интересно людям всех возрастов. Это культура и безопасность. Когда молодёжь видит, что систематически происходят изменения в лучшую сторону, она впитывает эту культуру и тоже хочет созидать.

Я живу в Щекино и вижу, как с появлением обновленных общественных пространств меняются сами люди. Появляется культура прогулок, люди чувствуют ответственность за объекты, за общее дело.

В этом году в конкурсе от нашего города участвуют два пространства — сквер Космонавтов и сквер на улице Пирогова. Лично я голосовала за сквер Космонавтов. В Щекино родился легендарный космонавт Сергей Викторович Залетин, был клуб юных летчиков и космонавтов. Эта тема раскрыта и в городском парке, проект благоустройства которого стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Считаю, что сквер Космонавтов стал бы логическим продолжением этой работы по сохранению и благоустройству города на основе традиций.

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Мария Кондратьева, руководитель проекта по агротуризму, органическая ферма «Чёрный хлеб»:

— Я живу в небольшом городе, где любые изменения сразу бросаются в глаза, а местные паблики пестрят дискуссиями — горожане обсуждают актуальность и качество обновлений. Так, например, в прошлом году восстановили сквер «Подкова», одно из любимых мест жителей 2-го микрорайона. А в этом году состоится реконструкция сквера на липовой аллее в Бору, как раз около дома моих родителей. Знаю наверняка, боровчане будут рады этой зоне отдыха в самом центре микрорайона.

В прошлом году в городах Тульской области проводились стратегические сессии по развитию муниципальных образований. Одним из ключевых моментов развития Алексина абсолютное большинство участников отметило строительство набережной. Этот объект мы ждем с нетерпением и очень надеемся, что совсем скоро мы будем гулять вдоль нашей шикарной Оки, провожать взглядом баржи и любоваться закатами, а в выходные будем встречать туристов, прибывших на теплоходе из Калуги, ведь нам есть что показать!

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Татьяна Усачева, блогер:

— Обожаю такие проекты! Видеть, как преображается Тула и область, одно удовольствие. Недавно была в своем родном городе Новомосковске и не смогла оторвать глаз от новых детских площадок в парке и счастливых лиц жителей.

Не хочу агитировать за какой-то один проект. Хочется, чтобы наш регион процветал и их реализовывалось как можно больше.

Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru. В информировании о голосовании задействованы волонтеры.
Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.

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сегодня, в 15:24 −3
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