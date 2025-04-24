Какие парки и скверы благоустроят в Тульской области в следующем году?

Продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В Тульской области на обновление в 2026 году претендуют двадцать территорий в десяти муниципалитетах численностью более 20 тысяч человек. Покажем, за какие объекты и парки можно отдать голоса.
В Туле:
- сквер Памяти жертв политических репрессий на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова,
- Комсомольский сквер на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.
В Алексине:
- сквер по ул. Героев Алексинцев,
- парк в мкр-не Петровском (2-й этап).
В Богородицке:
- городской пляж,
- общественная территория в районе д. № 155 по ул. Коммунаров в мкр-не Северном.
В Донском:
- сквер в мкр-не Шахтерском,
- Комсомольский парк в мкр-не Центральном (3-й этап).
В Ефремове:
- общественная территория в районе домов № 7, 9 по ул. Мира и д. № 21 по ул. Дружбы,
- общественная территория в районе д. № 41-а по ул. Строителей.
В Кимовске:
- Центральный парк культуры и отдыха (устройство памп-трека),
- сквер за зданием МБУК «Передвижной центр культуры и досуга».
В Киреевске:
- мемориальный сквер на ул. Зелёной,
- Киреевский городской парк культуры и отдыха (2-й этап).
В Новомосковске:
- сквер «Сказка»,
- сквер «Моя семья».
В Узловой:
- сквер вдоль ул. Магистральной,
- парк Машиностроителей.
В Щекино:
- сквер Космонавтов,
- сквер на ул. Пирогова.
Победителем станет всего одна территория в каждом из указанных муниципальных образований. Какая, решать вам.
Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет. Сделать это можно двумя способами:
- на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru;
- с помощью волонтеров, которые будут работать в городах по всей Тульской области.
Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.