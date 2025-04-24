Какие парки и скверы благоустроят в Тульской области в следующем году?

Продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В Тульской области на обновление в 2026 году претендуют двадцать территорий в десяти муниципалитетах численностью более 20 тысяч человек. Покажем, за какие объекты и парки можно отдать голоса.

В Туле:

сквер Памяти жертв политических репрессий на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова,

Комсомольский сквер на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.

В Алексине:

сквер по ул. Героев Алексинцев,

парк в мкр-не Петровском (2-й этап).

В Богородицке:

городской пляж,

общественная территория в районе д. № 155 по ул. Коммунаров в мкр-не Северном.

В Донском:

сквер в мкр-не Шахтерском,

Комсомольский парк в мкр-не Центральном (3-й этап).

В Ефремове:

общественная территория в районе домов № 7, 9 по ул. Мира и д. № 21 по ул. Дружбы,

общественная территория в районе д. № 41-а по ул. Строителей.

В Кимовске:

Центральный парк культуры и отдыха (устройство памп-трека),

сквер за зданием МБУК «Передвижной центр культуры и досуга».

В Киреевске:

мемориальный сквер на ул. Зелёной,

Киреевский городской парк культуры и отдыха (2-й этап).

В Новомосковске:

сквер «Сказка»,

сквер «Моя семья».

В Узловой:

сквер вдоль ул. Магистральной,

парк Машиностроителей.

В Щекино:

сквер Космонавтов,

сквер на ул. Пирогова.

Победителем станет всего одна территория в каждом из указанных муниципальных образований. Какая, решать вам.

Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет. Сделать это можно двумя способами:

на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru;

zagorodsreda.gosuslugi.ru; с помощью волонтеров, которые будут работать в городах по всей Тульской области.

Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.