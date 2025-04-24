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Какие парки и скверы благоустроят в Тульской области в следующем году?

Какие парки и скверы благоустроят в Тульской области в следующем году?

Собрали фото объектов, которые вынесли на Всероссийское голосование.

Продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В Тульской области на обновление в 2026 году претендуют двадцать территорий в десяти муниципалитетах численностью более 20 тысяч человек. Покажем, за какие объекты и парки можно отдать голоса.

В Туле: 

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  • сквер Памяти жертв политических репрессий на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова,

2.JPG

  • Комсомольский сквер на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.
 

В Алексине: 

3.JPG

  • сквер по ул. Героев Алексинцев,

4.JPG

  • парк в мкр-не Петровском (2-й этап).
 

В Богородицке:

5.JPG

  • городской пляж,

6.JPG

  • общественная территория в районе д. № 155 по ул. Коммунаров в мкр-не Северном.
 

В Донском: 

7.JPG

  • сквер в мкр-не Шахтерском,

8.JPG

  • Комсомольский парк в мкр-не Центральном (3-й этап).
 

В Ефремове:

9.JPG

  • общественная территория в районе домов № 7, 9 по ул. Мира и д. № 21 по ул. Дружбы,

10.JPG

  • общественная территория в районе д. № 41-а по ул. Строителей.
 

В Кимовске: 

11.JPG

  • Центральный парк культуры и отдыха (устройство памп-трека),

12.JPG

  • сквер за зданием МБУК «Передвижной центр культуры и досуга».
 

В Киреевске: 

13.JPG

  • мемориальный сквер на ул. Зелёной,

 MyCollages (25).jpg

  • Киреевский городской парк культуры и отдыха (2-й этап).
 

В Новомосковске: 

15.JPG

  • сквер «Сказка»,

16.JPG

  • сквер «Моя семья».
 

В Узловой: 

17.JPG

  • сквер вдоль ул. Магистральной,

18.JPG

  • парк Машиностроителей.
 

В Щекино:

19.JPG

  • сквер Космонавтов,

20.JPG

  • сквер на ул. Пирогова.

Победителем станет всего одна территория в каждом из указанных муниципальных образований. Какая, решать вам. 

Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет. Сделать это можно двумя способами:

  • на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru;
  • с помощью волонтеров, которые будут работать в городах по всей Тульской области.

Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.

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Автор:
вчера, в 09:21 +1
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