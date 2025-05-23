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Тульские полицейские проследят за порядком во время последних звонков
Фото УМВД по Тульской области.

Тульские полицейские проследят за порядком во время последних звонков

Учащихся и родителей предупреждают об ответственности за правонарушения.

Уже завтра, 24 мая, во всех образовательных учреждениях Тульской области пройдут последние звонки. Во время праздничных торжеств полицейские будут дежурить как в стенах учебных заведений, так и на прилегающих улицах. Посты сотрудников Госавтоинспекции будут приближены к местам проведения праздника.

УМВД России по Тульской области напоминает будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности.

«Убедительная просьба при обнаружении подозрительных предметов, а также о распитии спиртных напитков или фактах продажи алкоголя школьникам незамедлительно сообщать сотрудникам полиции по телефонам: 02, 8 (4872) 32-22-49», — отметили в региональном ведомстве. 

Напомним, в этом году школы окончит более 14,5 тысячи 9-классников и более 5 тысяч 11-классников. Официальная общероссийская дата выпускных вечеров — 28 июня. Тульские школы в большинстве своем проведут выпускные в этот день. 

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