Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников

Сегодня, 23 мая, сотрудниками полиции в Туле была задержана 33-летняя женщина. По нашей информации, задержанная пыталась сжечь служебный автомобиль полиции на улице Шухова.

— В результате автомобиль получил незначительные повреждения переднего бампера и лакокрасочного покрытия. Возгорание транспортного средства было самостоятельно ликвидировано сотрудниками УМВД, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, мотивом совершения противоправных действий послужило то обстоятельство, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. В настоящее время в полиции проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декабре 2024 года за аналогичный поступок был задержан 55-летний мужчина. Он умышленно облил бензином капот и правую часть переднего бампера служебного автомобиля «Газель», после чего поджег зажигалкой.