  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников

Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 23 мая, сотрудниками полиции в Туле была задержана 33-летняя женщина. По нашей информации, задержанная пыталась сжечь служебный автомобиль полиции на улице Шухова. 

— В результате автомобиль получил незначительные повреждения переднего бампера и лакокрасочного покрытия. Возгорание транспортного средства было самостоятельно ликвидировано сотрудниками УМВД, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, мотивом совершения противоправных действий послужило то обстоятельство, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. В настоящее время в полиции проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декабре 2024 года за аналогичный поступок был задержан 55-летний мужчина. Он умышленно облил бензином капот и правую часть переднего бампера служебного автомобиля «Газель», после чего поджег зажигалкой.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:37 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Туладиверсияполициядежурная частьпроисшествияпыталась сжечь

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие
Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие
За благоустройство каких скверов голосуют медийные туляки?
За благоустройство каких скверов голосуют медийные туляки?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.