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В Туле проходит акция «Парад у дома Ветерана»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит акция «Парад у дома Ветерана»

У домов ветеранов прошли торжественные марши, играли песни военных лет.

29 апреля за 10 дней до Великой Победы в Туле при поддержке администрации города-героя Тулы и юридического полицейского колледжа стартовала акция Бессмертного полка «Парад у дома Ветерана».

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Сегодня поздравили трех участников Великой Отечественной войны, почетных граждан города-героя Тулы: Людмилу Александровну Зосимову, Василия Алексеевича Денисова и Александра Сергеевича Голованова.

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У домов ветеранов прошли торжественные марши, играли песни военных лет.

— Первые «Парады у домов Ветеранов» мы провели в 2020 году, и последние пять лет эта инициатива Бессмертного полка является неотъемлемой частью главного праздника нашей страны. Проводят Парады для участников Великой Отечественной войны в разных уголках нашей области военные и ведомственные оркестры, коллективы вузов и колледжей, в них душевно и трепетно участвуют школьники, юнармейцы и творческие коллективы. И, конечно же, огромную поддержку и помощь в проведении оказывают администрации городских округов и муниципальных образований, — отметила региональный координатор инициативы «Бессмертный полк» Елена Гребнева.

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Следующие парады у домов ветеранов пройдут с 5 по 9 мая в Туле, Ефремове, Новомосковске, Донском, поселке Новогуровский, Щекинском, Узловском, Плавском, Кимовском, Суворовском, Ясногорском районах. В них примут участие 106-я дивизия, оркестр Росгвардии, поисковые отряды «Рубеж 71», «Суворовец» и «Сердца отважных», ТулГУ, школьники области и студенты музыкальных колледжей.

Сюжет: День Победы-2025
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