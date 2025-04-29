Тренер «Арсенала» Александр Сторожук: «Хочу работать в Туле»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Завершаем рассказ о брифинге, который прошел сегодня на Центральном стадионе. Слово главному тренеру.

— Александр Александрович, после матча с «Ротором» вы не стали никак комментировать публикацию о том, что, как можно вывести из ваших слов, вам поступают смс и звонки с угрозами, инициированные клубом. А сейчас что-то можете по этому поводу сказать?

— Не ответил, потому что после матча давать комментарий, не относящийся к игре, неуместно. Я проинформировал вышестоящее руководство по этой ситуации, что такое есть.

— Зачем информировать, если клуб и так должен все знать. От его же лица угрожают.

— Там не было такого, что клуб мне угрожает.

— Почему же. Там было написано, что вы не первый специалист, которого подобными криминальными методами выживают из «Арсенала». А кого еще? Хотя бы намекните.

— Там не было такого, что это «Арсенал» Тула. Я еще раз говорю, что факт о том, что там написано, существует. Если вы задали вопрос, почему я не обратился, я обратился. Это не было такой новостью.

— Обратились в какой день?

— В тот же день.

— В тот же — это когда пришло первое смс или когда появилась публикация?

— Зачем. Это продолжается в течение месяца и уже накалилось до такого кипения.

— Мне по-прежнему кажется странным, что в течение месяца идут угрозы, но вы ищете помощи у телеграм-канала, а не у полиции. Зачем вообще вам нужна была эта публикация?

— Сначала было обращение в полицию, потом я сказал об этом. Поверьте, если бы вам поступали такие угрозы…

— Я бы пошел в полицию, а не в интернет.

— Поэтому и приняли решение, что надо обратиться в полицию. Если вы хорошо знаете, как ведутся в полиции дела. Здесь другой момент — не оглашать эти моменты пока ведется следствие и так далее.

— Ну хорошо. А вы в себе причину неудач нынешнего «Арсенала» ищете, себя критикуете? В Ярославле вот все свелось к тому, что виноваты два молодых футболиста.

— Поверьте, себя я критикую больше всех.

Результат не устраивает. Ответственности за него с себя никогда не снимаю. Это идет работа просто.

Я на всех уровнях молодежного футбола поработал, знаю как устроена психология молодых игроков. Где-то похвалил, где-то пожурил, это нормальный процесс. Я с ними живу 24 на 7, вижу их состояние.

— Как вы думаете, на чем основывается в этой ситуации кредит вашего доверия?

–Изначально, если бы стояла задача выхода в Премьер-лигу, тогда еще можно о чем-то говорить. Сейчас мы пытаемся выстроить новую команду. Это непростой процесс. В том году мы прыгнули выше головы.

— Вы готовы работать дальше в «Арсенале»?

— Ни для кого не секрет, что у меня были предложения из других команд и намного выгоднее. Я всегда первым, прямо и открыто, до появления информации в СМИ, информировал об этом генерального директора клуба. Я хочу здесь работать, это уже полюбившийся мне город.