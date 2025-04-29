Тулякам вручили государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 апреля в рамках визита полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева в Тульскую область в Доме Дворянского собрания состоялась церемония вручения наград.

Игорь Щёголев отметил, что искренне рад посетить город-герой Тулу в преддверии Праздника Весны и Труда, а также 80-летия Великой Победы и по поручению Владимира Путина поздравить жителей региона с вручением государственных наград и присвоением почетных званий.

— Сегодня мы чествуем выдающихся и трудолюбивых туляков, инженеров и рабочих, педагогов и служащих, конструкторов и строителей, всех, кто внес и вносит большой личный вклад в развитие Тульской области и нашей страны.

Как отмечал глава государства, любовь к Отечеству, своим землякам и согражданам — мощная движущая сила, которая побуждает к достижениям и победам. Тульская область всегда была и будет землей силы и талантов, легендарным регионом со славными боевыми и трудовыми традициями.

Дорогие друзья, ваши успехи — замечательный пример для всего российского общества, для нашей молодежи, для всех нас. Своими достижениями вы создаете новые страницы летописи тульской земли и отечественной истории, даете яркие ориентиры на будущее. Мы гордимся вами! — сказал Игорь Щёголев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приветствовал собравшихся и подчеркнул, что вручение наград в преддверии Праздника Весны и Труда в регионе стало традицией.

— Мы здесь, чтобы сказать спасибо и вручить заслуженные награды людям, чьи успехи способствуют развитию и процветанию нашего края. Этот праздник объединяет людей разных поколений и разных профессий, символизирует собой созидание, напоминает о том, что труд лежит в основе всех достижений человека. Нам с вами действительно есть чем гордиться! Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, наш регион уверенно движется вперед. Мы благоустраиваем наши города и поселки, делаем их уютнее и комфортнее. Из года в год открываем новые детские сады, школы, спортивные объекты, строим жилье, ремонтируем больницы и дома культуры, мосты и дороги. Обустраиваем новые пространства, воспитываем патриотов, готовим новые кадры. Остаемся сильным регионом с мощной промышленностью, развиваем сельское хозяйство, расширяем возможности для бизнеса, наращиваем туристический потенциал.

Благодаря всем вам в это непростое время наша экономика сохраняет устойчивость. Водитель и машинист, врач и учитель, инженер и механик, строитель и дорожник, токарь и шлифовщик, работник культуры и спортивный наставник, геолог и кооператор, швея, конструктор, логопед — каждый из вас своим трудом делает Тульскую область надежной опорой для нашего государства, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор добавил, что предприятия Тульской области активно вовлечены в подготовку кадров в колледжах и техникумах, а также помогают выстраивать систему наставничества в рамках проекта «Профессионалитет».

Дмитрий Миляев сообщил, что летом в Тульской области пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ». По его словам, сохранение славных трудовых традиций и преемственности поколений стали ключевыми критериями выбора площадки для проведения конкурса.

Глава региона поблагодарил работодателей, которые участвуют в реализации Регионального демографического стандарта и создают на предприятиях условия для оптимального совмещения трудовых и семейных обязанностей сотрудниками. Он подчеркнул, что в нынешних условиях возрастает значение предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Игорь Щёголев и Дмитрий Миляев вручили государственные и региональные награды работникам оборонных и промышленных предприятий, сотрудникам организаций дорожной и строительной сфер, работникам медицинских, социальных, образовательных и спортивных учреждений, представителям трудовых династий и др.