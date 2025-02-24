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За год у тульских предпринимателей изъяли около 32 тысяч единиц товаров
Фото Роспотребнадзора Тульской области.

За год у тульских предпринимателей изъяли около 32 тысяч единиц товаров

В основном это была одежда, обувь, шины, табак, молочные продукты, антисептики и БАДы.

В 2024 году Роспотребнадзор Тульской области провел 167 проверок магазинов, где продаются товары, которые обязаны иметь специальную маркировку. Проверки проводились как по сигналам о нарушениях, так и планово.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлены следующие нарушения:

  • Продажа товаров без обязательной маркировки.
  • Отсутствие маркировки с нужной информацией.
  • Нет документов, подтверждающих соответствие товара стандартам (декларации или сертификаты).
  • Недостоверная информация в государственной системе мониторинга.
  • Продажа просроченных товаров (табачная продукция, молоко, вода и др.).

В результате проверок изъяли около 32 тысяч единиц товаров: одежду, обувь, туалетную воду, шины, табак, молочные продукты, воду, антисептики и БАДы.

Нарушителям выдали предписания устранить нарушения, а против виновных возбудили 420 административных дел. Из них 46 дел передали в суд. Судами было конфисковано 14,1 тысячи единиц немаркированных товаров.

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Автор:
сегодня, в 11:31 +1
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