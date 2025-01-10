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Уникальный сельский музей и новая жизнь Дома культуры: Дмитрий Миляев посетил село Спасское

Уникальный сельский музей и новая жизнь Дома культуры: Дмитрий Миляев посетил село Спасское

Тульская «Третьяковка» в глубинке пользуется популярность и является обязательным пунктом программы многих туристов из Китая.

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева в 2024 году отметил 20-летие. Он был открыт в 2004 году. Одним из инициаторов его был бывший губернатор Тульской области Василий Стародубцев. Он поддержал идею первого заместителя генерального директора Тульского музейного объединения Марины Кузиной о создании этого учреждения культуры в селе.

— Этот музей один из первых, открывшихся на селе. Он своим появлением обязан Василию Александровичу. На момент открытия в Спасском проживало более 3000 человек, и Стародубцев очень хотел, чтобы искусство было доступно для всех — ведь далеко не все родители имеют возможность вывезти своих детей в крупные федеральные музеи. Поэтому он обратился ко мне, я тогда была генеральным директором Тульского музея изобразительных искусств. Мы идею поддержали, из нашего фондохранилища и была создана эта экспозиция, — рассказала Марина Кузина.

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Сегодня здесь экспонируется 149 картин, скульптур и различных предметов прикладного искусства. Это единственный в России художественный музей на селе, где представлены шедевры русской живописи кисти А. К. Саврасова, К. Е. Маковского, И. И. Шишкина, Ю. Ю. Клевера и других художников.

Музей один из первых внедрил музейно-педагогические программы Государственного Русского музея. В нем не просто экспонируют и хранят художественные ценности, это место, где проходят важные культурные события для детей и взрослых. Кроме этого работает художественная мастерская, проводятся мастер-классы и различные лекции.

С 2019 года в одном из помещений музея воссоздан рабочий кабинет Василия Стародубцева. Обстановка полностью перевезена из здания управления хозяйством. Потолок, стеновые панели еще советского времени, мебель, личные вещи и даже ковры. Предметы на столе расставлены так, как было при жизни их владельца. В уголке для отдыха — шахматы, готовые для партии.

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10 января губернатор Дмитрий Миляев рамках рабочего визита в Новомосковск посетил музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева. 

Глава региона отметил, что в регионе больше внимание уделяется развитию музейного дела. На данный момент в Тульской области функционируют 124 музея, в 2025–2026 годах откроется еще три представительства федеральных музеев России.

— Музей «Спасское» уникальный, он работает уже 20 лет и за эти годы стал не только культурным, но и образовательным центром. Это одно и самых редких явлений в нашей стране — он расположен в селе. Это здорово обогащает жизнь этого населенного пункта и многих других. В год музей посещают 25 тысяч человек. Причём в село Спасское Тульской области едут не только жители нашей страны. Музей любят туристы из Китая. Это место — тульская «Третьяковка» в глубинке. И наша задача, чтобы таких мест на карте региона было как много больше, — отметил Дмитрий Миляев.

В завершении визита Дмитрий Миляев предложил организовать выставку работ выпускников художественной мастерской. 

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После губернатор посетил местный Дом культуры, являющейся точкой притяжения для местных жителей, здесь занимаются различным искусствами и дети, и взрослые, работают 16 творческих коллективов. 

Однако здание и территория рядом с ним требует капитального ремонта. Глава региона сообщил, что проектно-сметная документация уже готова, и в скором времени в здании начнутся работы. Контроль за их проведением поручен министру культуры и туризма Тульской области Татьяне Рыбкиной.

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