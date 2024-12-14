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Туляков вновь призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Фото: ru.freepik.com.

Туляков вновь призывают быть внимательными на дорогах из-за непогоды

В регионе прогнозирует снег, метель и гололед.

Из-за выпадения снега и гололеда на дорогах есть риск попасть в ДТП. В данной ситуации необходимо соблюдать дистанцию, установленный скоростной режим и исключить резкие маневры и торможения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 

По прогнозу синоптиков, с 21:00 14 декабря и до 21:00 15 декабря ожидается снег, на дорогах — гололедица. В связи, с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки. 

Госавтоинспекция республики просит пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части. Необходимо помнить о том, что из-за ухудшения погодных условий снижается видимость на дорогах. Рекомендуется использовать на верхней одежде светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.

 

 

 

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Автор:
сегодня, в 18:35 0
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